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Nefes Kredisi'ne rekor başvuru

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2018 14:02 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ'lere yönelik 'Nefes Kredisi'ne, bir hafta gibi kısa sürede 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru aldık". dedi.

Nefes Kredisi'ne rekor başvuru

Başbakan Binali Yıldırım tarafından İzmir'de tanıtılan "Nefes Kredisi"nin KOBİ'lere güçlü destek sağlayacağını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, projeye yoğun talep geldiğini, bu sebeple çok mutlu olduklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım'ın imza töreninde yaptırdığı değişiklikle Nefes Kredisi hacminin 5 milyar liradan 7,5 milyar liraya çıktığına dikkati çekerek, "Bir hafta gibi kısa sürede 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru aldık. Bir başka deyişle, bir haftada kredinin üçte biri kullanıldı. 16 bin başvurunun 7 bini halihazırda onaylandı, geri kalanların da kredi tahsis süreçleri devam ediyor." dedi.

Bu süreçte, illerdeki oda ve borsalar ile projeye destek veren bankaların tüm şubeleriyle büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 gibi bir oranla 6 ay ana para ödemesiz Nefes Kredisi'nden faydalanmak için tüm KOBİ'lerimizi önce üye olduğu oda veya borsaya, sonra da çalıştığı Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları şubelerine başvurmaya çağırıyorum. KOBİ'lerimize bu denli uygun koşullarla krediye erişim imkanı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Nefes Kredisi kobi
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
küçük esnafa ve gerçek borçlu sıkıntıdaki esnafa bişi yok gene yalanlarla kandırın milletin
VAY VAY...FAİZLE BORÇ BULDUK DİYE SEVİNİYOR ESNAFIMIZ!!!!
vergi borcu yoktur yazısı ve kredi puanının yüksek olması gerekiyor..az önce bankayla görüştüm..zaten puan yüksek olsa ne işim olur krediyle..biri gerçekten sıkıntıda olan esnafı görsün artık..kredi alıp yatırım yapmayacağız..sadece borçları kapatacağız
nefesinizi yesinler millette herkes alıyor sanır alan belli banka ve hükümetin adamları
en ufak bir geç ödeme ve bir kaç senedi protesto olmş esnafı banka kapılarından döndürmemek gerekiyor zaten ihtiyacı olan o kesim bankalareda sicil sorunu olmayanın durumu zaten iyi çok keyfi alan var daha önce öyle oldu hükümetin bankalara gelene bakın vergi girdileri iyiyse verin demesi lazım
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