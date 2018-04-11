Nefes Kredisi nedir? İşte detaylar

KOBİ'lere sağlanacak Nefes Kredisi, Türkiye ekonomsinin ortalama yüzde 7'lik büyümesini sürdürmek için yapılacak yatırımlara ivme katacak.

Nefes Kredisi nedir?

1 / 15 Üst limiti 200 bin lira oalrak belirlenen 2. nefes Kredisi'ne KOBİ'lerden rekor başvuru geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bir hafta gibi kısa sürede 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru aldık." dedi.

2 / 15 16 bin başvurunun 7 bini halihazırda onaylanırken geri kalanların kredi tahsis süreçleri de devam ediyor. Peki Nefes kredisi nedir?

3 / 15 Nefes Kredisi, KOBİ’lerin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yıllık yüzde 9.9 faiz oranıyla verilen kredidir.

4 / 15 Nefes kredisi, KOBİ’lerin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk olarak 2016 yılında Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklaması yapılarak, TOBB 365 oda ve borsa ile birlikte toplam 500 milyon liralık mevduatını tahsis etmişti.

5 / 15 Bunun karşılığında yaklaşık 80 bin firma için 5 milyar liralık kredi hacmi yaratılırken, 27 bin firmaya 2.6 milyar lira kredi kullandırılmıştı. 2. Nefes Kredisi ise 2 Nisan'dan itibaren verilmeye başlandı.

6 / 15 Peki Nefes Kredisi nedir? 2. Nefes Kredisi'ni kimler alabilir? Masrafları ne kadardır? İşte detaylar...

7 / 15 NEFES KREDİSİ NEDİR? Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere veriliyor.

8 / 15 Yani öncelikli şartlar KOBİ olmak ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye odalardan birisine üye olmak.

9 / 15 Nefes Kredisi'nin üst limiti 200 bin lira olarak belirlendi.

10 / 15 Kredi kullanmak için önce oda merkezi ya da temcilciliklerinden 'TOBB Nefes Kredisi Başvurusu içindir' ibareli Faaliyet Belgesi alınması gerekiyor.

11 / 15 Ardından Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat katılım ve Vakıf katılım şubelerine müracaat ediliyor.

12 / 15 DETAYLARI NELER? KOBİ'ler aylık 0,99 faiz/kar payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade ile 200 bin liraya kadar kredi kullanabilecekler.

13 / 15 MASRAFI NE KADAR? Bankaların 51 TL'nin üzerinde masraf almayacağı belirtiliyor.

14 / 15 KOBİ'lere sağlanacak nefes Kredisi, Türkiye ekonomsinin ortalama yüzde 7'lik büyümesini sürdürmek için yapılacak yatırımlara ivme katacak.