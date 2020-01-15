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  4. Nef’ten bir ev alınca 25 tane daha eviniz olacak

Nef’ten bir ev alınca 25 tane daha eviniz olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

“Foldcity” ile Nef müşterileri artık şehrin onlarca farklı lokasyonundaki Nef projelerini kullanabilecek

İSTANBUL (AA)- Nef’in yeni keşfi “Foldcity” ile Nef müşterileri artık şehrin onlarca farklı lokasyonundaki Nef projelerini kullanabilecek.

Nef’ten yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Nef’teki evinizin anahtarı, İstanbul’un 25 farklı noktasındaki Nef projesinin de kapılarını açacak.

Dünyada ilk kez uygulanan Nef keşfi “Foldcity” sayesinde Nef sahiplerinin ev hayatı özgürleşecek ve Nef sahipleri şehrin dört bir yanında bir evi varmış gibi yaşamaya başlayacak. Yani Nef’ten bir ev alınca 25 tane daha eviniz olacak.

- Dünyada bir ilk, Foldcity

Dünyada ilk kez uygulanan Foldcity sayesinde Nef’ten aldığınız bir ev ile tüm Nef projelerindeki misafir evleri, ofisler, sinemalar, çocuk kulüpleri, müzik stüdyoları, spor salonları gibi onlarca alan sizin olacak.

“Ulaşılabilir lüks” kavramını gayrimenkul dünyasına tanıtan Nef, bu konseptle birlikte şehrin farklı lokasyonlarında birbirinden farklı ihtiyaçlara da yanıt veriyor. Böylelikle Foldcity, ev hayatına dair tüm alışkanlıklarınızı değiştiriyor.

Örneğin “Foldcity” ile siz şehrin neresindeyseniz, oraya yakın bir spor salonunuz, misafir eviniz, müzik stüdyonuz veya toplantı odanız gibi onlarca alan sizin olacak. Yani bir Nef’te toplantınızı yapıp, diğerinin sinema salonunda filminizi izleyebilecek, başka bir Nef’in misafir evinde kalabileceksiniz. Sabah sporunuzu da iş yerinize yakın başka bir Nef’te yapabileceksiniz.

- Nef+ aplikasyonu ile kullanım

Nef müşterileri, Nef+ mobil aplikasyonu ile “Foldcity” konseptini rahatça kullanabilecek. Önden rezervasyon yaptırdığınız bu yaşam alanlarını kullanabilmek için ihtiyacınız olan tek şey Nef+ aplikasyonu.

Sadece kullandığınız zaman dilimi için ücret ödediğiniz “Foldhome” konsept ile, Uber ve Airbnb başta olmak üzere dünyada trendleri değiştiren paylaşım ekonomisi ekosisteminde uzun süredir yer alan Nef, “Foldcity” ile bu konumunu daha da pekiştiriyor. Nef+ aplikasyonu, hem Apple hem de Android mobil aplikasyon mağazalarından ücretsiz indirilebiliyor.

- Son 4 yılın konut satışında sektör lideri

“Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” arasında yer alan tek gayrimenkul markası olan Nef, sektörde son 4 yılın konut satışı lideri oldu ve 3 yıl üst üste sektörün en beğenilen şirketi seçildi.

Son 1 yılda, 2 bin 47 adet konut teslim eden şirket, konut sahibi olmak isteyenler için Ocak ayına özel avantajlı kampanyalar da sunuyor. Nisan 2020’de teslim edilecek Nef Çekmeköy projesinde 120 aya varan vade ve yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranları ile kredi kullanılabiliyor.

Haziran 2020’de teslim edilecek, şehrin en yeşil projesi Nef Bahçelievler’de ise peşin ödemede yüzde 30 indirim fırsatı, ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

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Foldcity, Nef’ten bir ev alınca 25 tane daha eviniz olacak,

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