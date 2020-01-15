İSTANBUL (AA)- Nef’in yeni keşfi “Foldcity” ile Nef müşterileri artık şehrin onlarca farklı lokasyonundaki Nef projelerini kullanabilecek.

Nef’ten yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Nef’teki evinizin anahtarı, İstanbul’un 25 farklı noktasındaki Nef projesinin de kapılarını açacak.

Dünyada ilk kez uygulanan Nef keşfi “Foldcity” sayesinde Nef sahiplerinin ev hayatı özgürleşecek ve Nef sahipleri şehrin dört bir yanında bir evi varmış gibi yaşamaya başlayacak. Yani Nef’ten bir ev alınca 25 tane daha eviniz olacak.

- Dünyada bir ilk, Foldcity

Dünyada ilk kez uygulanan Foldcity sayesinde Nef’ten aldığınız bir ev ile tüm Nef projelerindeki misafir evleri, ofisler, sinemalar, çocuk kulüpleri, müzik stüdyoları, spor salonları gibi onlarca alan sizin olacak.

“Ulaşılabilir lüks” kavramını gayrimenkul dünyasına tanıtan Nef, bu konseptle birlikte şehrin farklı lokasyonlarında birbirinden farklı ihtiyaçlara da yanıt veriyor. Böylelikle Foldcity, ev hayatına dair tüm alışkanlıklarınızı değiştiriyor.