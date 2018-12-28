FİNANS

Nergisi parayla koklattı, satışları arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2018 12:18 | Son Güncelleme

Adana'da sattığı nergisleri koklayan ve dokunanlardan bunalan 25 yıllık çiçekçi Fatih Tüfek (43), caydırıcı olsun diye tezgahına, 'Nergis koklamak 1 TL' diye yazı astı. Nergisleri koklamak için 1 TL ödeyenler, tezgahın fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşınca çiçekçinin işleri de arttı.

Nergisi parayla koklattı, satışları arttı

Tanesi 3 TL'ye satılan nergisleri koklamanın fiyatı 1 TL olunca vatandaşların ilgisini çeken durum daha sonra sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Tüfek, satışlarının da arttığını ve memnun olduğunu belirtti. Nergislerin çok fazla dokunulduğu ve koklandığı zaman öldüğünü dile getiren Tüfek, “Aslında nergisi kokladıkları için değil, elleriyle dokundukları için yazdım.

Elleriyle dokununca ve burnunu çiçeklerin içine sokunca nergisin kokusu gidiyor. Arılar bile polen alırken bu kadar sokmuyor ama insanoğlu burunlarını içine sokuyorlar. Koklayan kişi soğuk algınlığı yaşıyor olabilir, hastalıklı olabilir. Çiçekleri satın alan başka insanlar bu yüzden hastalık kapabilirler" dedi. KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana çiçkeçi

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