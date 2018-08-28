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Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

İsviçreli gıda şirketi Nestle, 7,1 milyar dolar ödeyerek Starbucks markalı kahve ürünlerini küresel dağıtım ağına dahil etti.

Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı

İsviçreli gıda şirketi Nestle, Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşmanın detaylarının tamamlandığını duyurdu.

Nestle’den yapılan açıklamada, şirketin, söz konusu anlaşmayla Starbucks markalı kahve ürünlerini satma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketlerinden olan Nestle, anlaşma kapsamında, Starbucks ürünlerini küresel dağıtım ağına dahil edecek. 500 Starbucks çalışanı da Nestle’ye geçecek.

Nestle, anlaşma ile Starbucks markasının güçlü olduğu Kuzey Amerika’da satışlarını artırmayı hedefliyor.AA

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Starbucks Nestle anlaşma

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