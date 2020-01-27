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Nestle, tıbbi beslenmede büyümek için Zenpep’i satın alıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Nestle, pankreasları yağ, protein ve karbonhidratları parçalamak için yeterli enzim sağlamadığından yiyecekleri düzgün bir şekilde sindiremeyenlere yönelik ilaç olan Zenpep’i satın almak için Allergan ile anlaşmaya vardı

Nestle, tıbbi beslenmede büyümek için Zenpep’i satın alıyor

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden merkezi İsviçre'de bulunan Nestle, ilaç firması Allergan ile besinlerin sindirimine yönelik ilaç olan Zenpep’i satın almak için anlaştığını açıkladı.

Satın almanın finansal içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, anlaşmanın Allergan ve AbbVie'nin birleşmesiyle eş zamanlı olarak tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada, Zenpep’in pankreasları yağ, protein ve karbonhidratları parçalamak için yeterli enzim sağlamadığından yiyecekleri düzgün bir şekilde sindiremeyenler için bir ilaç olduğu belirtilerek, 2018’de net satışlarının 237 milyon dolar olduğu bilgisi verildi.

KAYNAK:AA

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Nestle, satın alma, zenpep,

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