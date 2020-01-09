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  4. Netaş hastane öncesi sağlık sistemini ASOS ile dijitalleştiriyor

Netaş hastane öncesi sağlık sistemini ASOS ile dijitalleştiriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

Netaş, Acil Sağlık Otomasyon Sistemleri (ASOS) projesi ile, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı, il sağlık müdürlükleri, 112 komuta kontrol merkezleri, 112 istasyonları ve sağlık tesisleri arasındaki veri bütünlüğü, koordinasyon ve iletişimi sağlayarak, hastane öncesi sağlık sistemini dijitalleştirdi.

İstanbul, 9 Ocak (DHA) - Netaş, Acil Sağlık Otomasyon Sistemleri (ASOS) projesi ile, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı, il sağlık müdürlükleri, 112 komuta kontrol merkezleri, 112 istasyonları ve sağlık tesisleri arasındaki veri bütünlüğü, koordinasyon ve iletişimi sağlayarak, hastane öncesi sağlık sistemini dijitalleştirdi.
Netaş'tan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bu ambulansların, ilk bulgular ve bulunulan lokasyona göre hastayı, en yakın ve boş yatak bulunan doğru hastane ve doğru servise en kısa sürede ulaştırıyor. ASOS sayesinde ambulans ile hastaneye ulaştırıldıktan sonra da hastaların takibi yapılıyor, ilk müdahalenin yeterli olup olmadığı incelenerek bir eksiklik görülürse personele eğitim verilebiliyor.
Teknolojinin insan hayatındaki kritik önemine dikkat çeken Netaş Ar-Ge Genel Müdürü Bülent Kemal Mutlu, “Netaş olarak, mühendislik gücümüzle her şeyden önce insanların hayatına dokunan dijital dönüşüm projelerine odaklanıyoruz" dedi ve ekledi:
"Ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlayarak, özellikle acil durumlarda insanların hayatlarını kurtarmaya yönelik çözümler sunmak en önemli önceliklerimiz arasında. AFAD kapsamında afet yönetimini dijital ortama taşıdığımız AYDES'ten sonra şimdi de Sağlık Bakanlığı’nın himayesinde Acil Sağlık Otomasyon Sistemleri Projesi’ni (ASOS) tamamladık. Proje ile amacımız teknoloji sayesinde çok daha fazla insanın hayatının kurtulmasına destek olmak. Avrupa Birliği’nde sağlık sektörünün geleceğini kurgulayan Health 5G konsorsiyumunun da kurucularından biri olarak, sağlık sektöründeki derin bilgi birikimimizle hayata geçirdiğimiz ASOS yakın coğrafyalardaki ülkeler için de model oluşturacak."
Ambulansların hastaya ulaşım sürelerinin kısalması için ambulansların uygunluk durumu ambulans ekibi tarafından tablet bilgisayarlar üzerinden anlık olarak belirleniyor. Uygun olan ambulans görevlendirildikten sonra ambulans ekibinde bulunan tablette otomatik navigasyon açılıyor ve ambulans en uygun konuma yönlendiriliyor.
Hasta ön tanısı konulduktan sonra, o ön tanıya bakabilecek hastaneler Ulusal Sağlık Sistemi(E-Nabız) üzerinden ASOS’a iletilen bilgiler kullanılarak sorgulanıyor.
Bu kapsamda hastanelerdeki boş ve dolu yataklar belirleniyor, o anda hastanedeki nöbetçi doktor bilgisi sistemden kontrol ediliyor ve irtibat kuruluyor.
Ayrıca sistemi iyileştirmek üzere ASOS sayesinde istatistiki veriler üzerinden en çok ihbar gelen bölgeler çıkartılıyor. Bu veriler doğrultusunda ekiplerin konumları yeniden düzenleniyor. Gerektiği takdirde yeni istasyon önerisinde bulunuluyor.
Ayrıca; ASOS’ta geliştirilmiş olan OYS (Olay Yönetim Sistemi) Modülü, SAKOM’a (Sağlık Acil Koordinasyon Merkezi) ulaşan Kriz Koordinasyon Müdahalesi gerektiren kitlesel olaylardan etkilenen hastaların; olaydan etkilendiği andan; hangi hastane ve klinikte tedavi gördüğüne, hatta taburcu süreçlerine kadar, canlı olarak takip edilebilmesine imkan sağlıyor.

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