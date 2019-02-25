FİNANS

Netflix'e ilişkin Rekabet Kurumu'ndan açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Acaba sinema salon işletmeciliğinde farklı bir noktaya mı gidilecek? Sinema salonlarında oynatılan bir filmin eş zamanlı olarak veya kısa süre sonra Netflix ve benzeri platformlar üzerinden gösterimi artık daha mı yaygınlaşacak bir miktar görebiliyoruz" dedi.

Netflix'e ilişkin Rekabet Kurumu'ndan açıklama

"Organize İşler: Sazan Sarmalı" filminin Netflix’te yayınlanması, sinema salonu işletmecilerinin tepkisini çekti. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı Cenk Sezgin, “Resmen hançerlendik” açıklamasında bulundu. Konuya ilişkin Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili kendilerine ulaşan bir şey olmadığını ifade eden Torlak, sanki "oyun bozan" gibi algılanan bir durum olduğunu söyledi. Yeğeninin "para vererek sinemada izlediğim bu filmin bir hafta sonra Netflix'te olunca kendimi kazıklanmış gibi hissettim" yorumunda bulunduğunu dile getirdi.

Sözleşme hukuku bakımından bir aykırılık yoksa bir problem teşkil etmeyeceğinin altını çizen Torlak, "Olayın haksız rekabet boyutu anlamında ve salon işletmecilerinin zor durumda kalabilmesi bağlamında ne tür bir sonuç ortaya çıkabilir onu bilmiyorum. Şu bir gerçeklik, kendini uzun süre bir ekran karşısında koltuğa mıhlamayacak bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla acaba sinema salon işletmeciliğinde farklı bir noktaya mı gidilecek? Sinema salonlarında oynatılan bir filmin eş zamanlı olarak veya kısa süre sonra Netflix ve benzeri platformlar üzerinden gösterimi artık daha mı yaygınlaşacak bir miktar görebiliyoruz. Ama şu an itibariyle rekabet durumunu ilgilendiren bir boyutu olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak Netflix

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