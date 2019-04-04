FİNANS

Netflix'e zam mı geliyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2019 19:37 | Son Güncelleme

CNN Business'ta yer alan haber göre Netflix, aylık ücretlerine zam yapacak. Netflix Amerika'nın kullanıcılarına mail ile bildirdiği bu gelişme üzerine 'acaba Netflix Türkiye'de de aylık ücretine zam yapacak mı?' sorusu geldi.

Netflix'e zam mı geliyor?

Netflix Amerika, Ocak ayında zam yapacaklarını açıklamış ve bu zam ile birlikte daha çok orijinal dizi ve filmin platformlarında yer alacağını söylemişti. Şirket son bir kaç ayda fiyat artışını fatura döngülerine göre başlattı.

Netflix Amerika'nın kullanıcılarına gönderdiği mailde aylık ücret artışının 1 ile 2 dolar arasında olacağını belirtti. Bu zam ile birlikte standart paket üyeliği aylık 8 dolardan 9 dolara çıkarken, HD yayın ve 2 ekranlı paket içeriği 11 dolardan 13 dolara çıktı. Premium paket ücreti ise aylık 14 dolardan 16 dolara yükseldi.

NETFLIX TÜRKİYE'DE DE ZAM YAPACAK MI?

Netflix Amerika'nın aylık ücretlerine zam yapmasıyla birlikte, Netflix Türkiye'nin de aylık ücretlerine zam yapıp yapmayacağı merak edilmeye başlandı. 2019 yılında Apple'ın da, 'TV +' platformu ile bu sektöre giriş yapacak olması sonrasında, Netlix'in işi hiç de kolay olmayacak. (CNN Business)

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Netflix zam

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