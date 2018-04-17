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Netflix'in abone sayısı 125 milyona ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2018 03:42 | Son Güncelleme

Yılın ilk çeyreğindeki abonelerle Netflix'in toplam kullanıcı sayısı 125 milyona çıktı.

Netflix'in abone sayısı 125 milyona ulaştı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 125 milyona ulaştı.

Netflix, 2018 yılının ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Firmanın geliri geçen yılın ilk 3 ayında 2,64 milyar dolar olmuştu.

Netflix'in yılın ilk çeyreğinde net karı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 290 milyon dolara ulaştı. Netflix, 2017'nin ocak-mart döneminde 178 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Firmanın net kar ve gelirindeki artışın ardından New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 6,7 artarak 328,60 dolara kadar tırmandı.

Netflix, 2018'in ilk çeyreğinde dünya genelinde yaklaşık 7 milyon 410 bin yeni abone aldı.

Söz konusu dönemde yeni abonelerin 1 milyon 960 bini ABD'den, 5 milyon 460 bini de diğer ülkelerden geldi.

Böylece Netflix'in toplam üye sayısı ABD'de 56 milyon 710 bine, diğer ülkelerde 68 milyon 290 bine ulaşarak toplamda yaklaşık 125 milyon oldu.

Netflix ayrıca, yılın ikinci çeyreğinin sonunda dünya genelinde toplam abone sayısının yaklaşık 131 milyona yükselmesinin öngörüldüğünü de bildirdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Netflix ABONE SAYISI
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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