FİNANS

Netflix Türkiye'de zam mı yaptı? İşte resmi açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Online dizi ve film platformu Netflix, Türkiye fiyatlarının değişmesi ile gündem oldu. "Netflix Türkiye'de zam yaptı" iddiası hızla yayılırken, çıkan haberler sonrası Netflix'ten resmi açıklama geldi.

Netflix Türkiye'de zam mı yaptı? İşte resmi açıklama

Netflix Türkiye'de üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.

Bugün platforma giren bazı kullanıcılar üyelik ücretlerinde bir artış olduğunu gördü. Değişen fiyatlar şu şekildeydi...

Tek kullanıcılı abonelik: 19.99 TL

Aynı anda iki kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 33.99 TL

Aynı anda dört kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 49.99 TL

Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyordu.

Bu da platformun hala zammı netleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.

Zam iddiaları sonrası yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

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Zam öncesi ise fiyatlar şu şekildeydi;

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NETFLİX’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada “Üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.” ifadeleri kullanıldı.


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Netflix Netflix Türkiye zam

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
olacağı buydu sazan sarmalını ıykı verdı ha :}
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