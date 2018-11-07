FİNANS

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2018 10:46 | Son Güncelleme

İngiliz perakende giyim zinciri New Look, maliyetin azaltılması, karlılığın artırılması amacıyla ülke genelinde 100 mağazanın kapatılmasının planlandığını bildirdi

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

İngiltere'nin önde gelen perakende giyim mağaza zincirlerinden New Look'un, maliyetin azaltılması, karlılığının artırılması amacıyla ülke genelinde 100 mağazasının kapatılmasının planlandığı bildirildi.

Şirketin Üst Yöneticisi Alistair McGeorge, konuya ilişkin olarak, "Net bir şekilde perakende şirketlerinin faaliyet ortamındaki zorluklar devam ediyor. Bu durumun yakın zamanda değişmesini beklemiyoruz. Buna rağmen faaliyetlerimizi daha etkin hale getirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Afrikalı perakende devi Christo Wiese'nin yatırım iştiraki Brait, 2015'te New Look'un yüzde 90 hissesini 780 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.

İngiltere'de 593 mağazası bulunan şirketin geriye kalan yüzde 10 hissesi ise kurucusu Tom Singh'e ait. KAYNAK:AA

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
Bursa'da 105 milyar dolarlık rezerv bulunduBursa'da 105 milyar dolarlık rezerv bulundu
2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New Look mağaza zincirleri giyim tekstil sektörü

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Benzine indirim!

Benzine indirim!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Bursa'da 105 milyar dolarlık rezerv bulundu

Bursa'da 105 milyar dolarlık rezerv bulundu

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

Sabancı Holding'in net karı 9 ayda 3,4 milyar TL oldu

Sabancı Holding'in net karı 9 ayda 3,4 milyar TL oldu

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Benzine indirim!

Benzine indirim!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.