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  4. New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

New York borsası karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 azalışla 28.559,79 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 3.240,27 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kazancıyla 9.073,10 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırının endişe edilecek boyutta olmamasıyla piyasalarda ılımlı bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi aralıkta 202 bin ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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