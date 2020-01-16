New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, beklentilerden iyi gelen işsizlik başvuruları verisinin ardından güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artışla 29.198,76 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 kazançla 3.307,18 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kazancıyla 9.319,96 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 214 binden 204 bine geriledi.
Analistler, işsizlik maaşı başvurularının 50 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdüğünü belirtti.
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