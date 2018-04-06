Niğde-Bor Şeker Fabrikası'nın sahibi belli oldu!

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

İhalede ilk olarak kapalı zarf içinde elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 245 milyon lira, artırım aralığı ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), Kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüzünler Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ- Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ katıldı.

CHP'li MİLLETVEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERDİ



Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Kırşehir ve Bor Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi amacıyla ihale düzenlendi. Bor Şeker Fabrikası için 8, Kırşehir Şeker Fabrikası için ise 11 firma teklif verdi. Bu sırada ihaleyi takip etmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve bir grup milletvekili salona geldi. Burada ihaleyi takip eden CHP'li milletvekilleri bir süre sonra tepki göstererek salondan ayrıldı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bu kurul ne yazık ki ülkenin en önemli kaynaklarını peşkeş çekmeye gelmiştir. Toplumdan haberdar edilmeden baskın bir ihaleyle size ait olmayan bu kaynakları satma hakkınız yoktur. Sizler satıcılar, sizler alıcılar bu ülkeye, bu ülkenin kaynaklarına ihanet etme hakkınız yoktur. Protesto ediyoruz. Şeker fabrikalarının satışına itiraz ediyoruz. Bunu yapmak ülkeye hainliktir" dedi.

Veli Ağbaba ise, "Bu maalesef şekerin idamıdır. Şeker milletindir, sizin değildir. 2019 da bilin ki bunu kamulaştıracağız" diye konuştu.

SLOGAN ATIP SALONU TERK ETTİLER



CHP'li milletvekilleri daha sonra, 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' diye slogan atıp salonu terk etti. İhaleye ise bir süre ara verildi.

Bu arada CHP'li Ağbaba, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı çıkışında yaptığı açıklamasında, bu satışı savunan bir kişinin dahi olmadığını söyleyerek, "Bu yapılan şey hukuksuzdur. Bu satışın gerçekleşmesi milletle dalga geçmektir" diye konuştu.