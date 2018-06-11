11 Haziran Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri 08.00-12.00, 13.00-17.00 Niğde Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında 08.30-12.30, 13.30-17.30 olan mesai saatlerinin 08.00-12.00, 13.00-17.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, yeni düzenlemenin 11 Haziran Pazartesi gününden itibaren olacağı belirtildi.
Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı
Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum