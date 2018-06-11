FİNANS

Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2018 09:41 | Son Güncelleme

Niğde Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında 08.30-12.30, 13.30-17.30 olan mesai saatlerinin 08.00-12.00, 13.00-17.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti

11 Haziran Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri 08.00-12.00, 13.00-17.00 Niğde Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında 08.30-12.30, 13.30-17.30 olan mesai saatlerinin 08.00-12.00, 13.00-17.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni düzenlemenin 11 Haziran Pazartesi gününden itibaren olacağı belirtildi.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Tapuda üç boyutlu dönem başlıyorTapuda üç boyutlu dönem başlıyor
Doğuş dev AVM'sini satttı! İşte yeni sahibiDoğuş dev AVM'sini satttı! İşte yeni sahibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
niğde mesai kamu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bakan Özhaseki canlı yanında uyardı: Hapis cezası var

Bakan Özhaseki canlı yanında uyardı: Hapis cezası var

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)

Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti

Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar

Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Doğuş dev AVM'sini satttı! İşte yeni sahibi

Doğuş dev AVM'sini satttı! İşte yeni sahibi

Bakan Özhaseki canlı yanında uyardı: Hapis cezası var

Bakan Özhaseki canlı yanında uyardı: Hapis cezası var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.