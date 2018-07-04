Nihat Zeybekci'den enflasyon yorumu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomi ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
Enflasyon rakamlarını yorumlayan Zeybekci, "Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak, hedefimiz arzı artırıcı tedbirler olacak" dedi.
Zeybekci, "Bazı ürünlerdeki zamlar ekonominin gereğidir, tedbirler alınacak" ifadesini kullandı.
"Faiz artışı meselesine girmek istemiyorum" şeklinde konuşan Zeybekci, şunları söyledi: "Bu Merkez bankası'nın kararı. Faiz konusunda TCMB atılması gereken adımları mutlaka atacaktır"
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