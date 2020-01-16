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  4. Nijerya Çalışma ve İmar Bakanı Aliyu'dan Türkiye'ye iş birliği çağrısı:

Nijerya Çalışma ve İmar Bakanı Aliyu'dan Türkiye'ye iş birliği çağrısı:

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

"Kalkınmayı sağlamak için altyapıyı geliştirmeliyiz ve bu noktada iki ülke arasında teknolojik yatırım, inşaat ve mühendislik alanında bilgi paylaşımına ihtiyacımız var"

Nijerya Çalışma ve İmar Bakanı Abubakar D. Aliyu, Türkiye ile kalkınma konusunda daha fazla iş birliğine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Bakan Aliyu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Nijerya ziyareti sonrası yazılı açıklama yaptı.

Aliyu, "Kalkınmayı sağlamak için altyapıyı geliştirmeliyiz ve bu noktada iki ülke arasında teknolojik yatırım, inşaat ve mühendislik alanında bilgi paylaşımına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yol yapımı başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile iş birliğine açık olduklarını vurgulayan Bakan Aliyu, "Kamu ve özel sektör iş birliğiyle Nijerya genelinde bazı şehirlere uygun konut projeleri yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan, 14 Ocak'ta Nijerya ziyareti kapsamında Bakan Aliyu'nun yanı sıra Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, Dışişleri Bakanı Zubariu Dada ile Nijerya Ticaret, Sanayi ve Yatırım Bakanı Otunba Richard Adeniyi Adebayo ile görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Ruhsar Pekcan, Nijerya,

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