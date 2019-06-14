Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı ise 8.634 milyon dolar oldu.

Nisan ayı gerçekleşmelerinde; dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

