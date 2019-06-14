FİNANS

Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı ise 8.634 milyon dolar oldu.

Nisan ayı gerçekleşmelerinde; dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

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