Nisan ayı kira artış oranı ne kadar? Nisan ayında kiralarda ne kadar artış olacak?

Tarafların karşılıklı olarak anlaşması ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmaları yasal kriterdir. TEFE TÜFE’yle 2021 yılı kira artış oranı belirleniyor. Bu artış oranı, aylık enflasyon rakamlarına göre belli oluyor.

NİSAN 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Tüketici fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 1.08 yükseldi ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde 16.19 düzeyine çıktı.

Her ay kira artışı yapan kişiler Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.08 oranında kira artışı gerçekleştirecekler.

Bir önceki yılın aynı ayına oranla kira artışı yapan kişilerse yüzde 16.19 olarak zam yapacaklar.

12 aylık ortalamayı baz alan kişilerse yüzde 13.18 oranında zam gerçekleştirecekler.

Yılın ilk çeyreğindeki enflasyona göre zam yapanlarsa yüzde 3.71 zam yapacak.

KİRA ARTIŞ ORANLARINA GÖRE EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Kiracılar ve ev sahipleri arasında yapılan kira sözleşmeleri ile hem kiracıların hem de ev sahiplerinin hakları koruma altına alınmaktadır. Bu sözleşme, eğer aksi bir madde bulunmuyorsa kira sözleşmesi 12 aylık olarak düzenlenir. Kira sözleşmesi dolana kadar ev sahibi zam yapamaz, kira sözleşmesi dolduğu zaman sözleşme yenilenirken ev sahibine zam yapma hakkı verilir.

Kira artış oranı zammı aylık olarak hesaplanır ancak eğer sözleşmede böyle bir madde yoksa kira zammı sadece kira sözleşmesinin dolduğu zaman yapılabilmektedir.

