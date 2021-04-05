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Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte TEFE TÜFE kira artış hesaplaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 10:14 | Son Güncelleme

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın belli tarihlerinde; TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklıyor. Mart ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranları da hesaplanıyor. Kira artış oranlarının hesaplanmasında TEFE TÜFE oranları dikkate alınır.

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte TEFE TÜFE kira artış hesaplaması

Yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşmayla yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır. TEFE TÜFE’yle 2021 yılı kira artış oranı belirleniyor. Bu, enflasyon rakamlarına göre belli oluyor.

NİSAN 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Mart ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE kira artış oranı belli oldu. Enflasyon martta yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu. Nisan 2021 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair detaylar şöyle;

EV KİRA ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Yasal düzenlemelerle resmiyete bağlanan kira artış oranı hesaplaması enflasyon rakamları göz önüne alınarak hesaplanır. Hesaplama Nisan ayında uygulayacaklar ve tüm zamanlar için bir önceki ay için açıklanan enflasyon rakamlarında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır. Mart ayı içerisinde TÜFE 12 aylık ortalamada belirlenen üzere yüzde 12.81 olarak hesaplanmıştır.

KİRA ARTIŞ ORANI 2021 HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 Türk lirası

TÜİK TEFE TÜFE Mart 2021 Kira Artış Oranı: yüzde 12.81

Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 128.10 Türk lirası

Mart 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.128,10 Türk lirası

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçen senenin Eylül ayında açıklanmıştı. Yeni Ekonomi Paketi dâhilinde kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Fakat açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

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