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Nisan ayında ihracat rekor kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Nisan ayında ihracat rekor kırdı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artan ihracat rakamı, 13.5 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,7 artarak 161 milyar 64 milyon dolar oldu.

Nisan ayında ihracat rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu yılın nisan ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 13 milyar 549 milyon dolar düzeyinde gerçekleşerek rekor kırdı.

Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161 milyar 64 milyon dolara yükseldi.

OTOMOTİV YİNE ZİRVEDE

Nisan ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün nisan ayı ihracatı, 2,9 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 38,3 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 31,2 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 27,7 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Genele bakıldığında ise, tarım ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17,2 artarken madencilik ürünleri ihracatı yüzde 17,5 azaldı.

AB'YE İHRACATTA YÜZDE 24 ARTIŞ

Verilere göre, nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın artarken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 23,3, İngiltere'ye yüzde 16,1, İtalya'ya yüzde 15,7, Fransa'ya yüzde 41,5 ve İspanya'ya yüzde 34,4 ihracat artışı yaşandı.

RUSYA'YA İHRACAT YÜZDE 62 YÜKSELDİ

En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62,2 ile Rusya'da gerçekleşti. Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, AB'ye ihracat yüzde 24 artış gösterdi. Afrika'ya ihracat yüzde 24,7, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 13,6 artarken, Orta Doğu'da yüzde 11,5, Kuzey Amerika ülkelerinde ise yüzde 6,2 düşüş yaşandı. Nisan ayında AB'nin ihracattaki payı yüzde 51,6 oldu.

İHRACAT ARTIŞINDA MANİSA YÜZDE 39,1 İLE İLK SIRADA

İllerin ihracat performansına bakıldığında ise nisan ayında 51 il ihracatını artırırken, 30 ilin ihracatı geriledi.

İstanbul 6 milyar dolar, Bursa 1,2 milyar dolar, Kocaeli 1,1 milyar dolar, İzmir 781 milyon dolar ve Ankara 667 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan ilk 5 il olarak sıralanırken, ilk 10'da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 39,1 ile Manisa gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
nisan ihracat TİM

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