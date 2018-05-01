Nisan ayında ihracat rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu yılın nisan ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 13 milyar 549 milyon dolar düzeyinde gerçekleşerek rekor kırdı.

Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161 milyar 64 milyon dolara yükseldi.

OTOMOTİV YİNE ZİRVEDE

Nisan ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün nisan ayı ihracatı, 2,9 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 38,3 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 31,2 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 27,7 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Genele bakıldığında ise, tarım ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17,2 artarken madencilik ürünleri ihracatı yüzde 17,5 azaldı.