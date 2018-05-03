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Nisan enflasyonu beklentinin üzerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE Nisan'da aylık yüzde 1,87, yıllık yüzde 10,85 arttı.

Nisan enflasyonu beklentinin üzerinde

Tüketici fiyatları (TÜFE) nisan ayında yüzde 1.87 artış gösterdi. Aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 1.20-2 artış bandında yer alırken, medyan bazında yüzde 1.6 artış tahmin ediliyordu.

Yıllık TÜFE ise nisanda yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e çıktı.

Çekirdek enflasyon ise 11.44'ten yüzde 12.24'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre; TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,32, ev eşyasında yüzde 2,11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,04 ile haberleşme oldu.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 16,45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,03 ve lokanta ve oteller yüzde 11,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon TÜİK

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