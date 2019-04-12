FİNANS

'Nisan sonunda soğan fiyatının 1-1,5 lira olması bekleniyor'

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Adana'da hasadına başlanılan turfanda soğanda rekoltenin yaklaşık 120 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

'Nisan sonunda soğan fiyatının 1-1,5 lira olması bekleniyor'

Türkiye'nin turfanda soğan merkezi olan Adana'da, hasadına başlanan üründe yaklaşık 120 bin ton rekolte bekleniyor.

Kentte yaklaşık 30 bin dekar alanda ekimi yapılan soğanda hasat, depolarda ürün kalmaması ve buna bağlı olarak fiyatların yüksek seyretmesi nedeniyle 15 gün erken başladı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan kentte, yaklaşık 120 bin ton rekolte öngörülüyor.

Diğer illerdeki hasadın da başlamasıyla soğanın kilogram fiyatının bu ay sonunda 1 liraya kadar düşmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğan hasadına ilk olarak Adana'da başlandığını söyledi.

Hasadın beklenenden önce başladığına dikkati çeken Tekin, "Üretici, soğan fiyatlarının iyi olması nedeniyle erken hasada başladı. Hasadın erken olması hem üretici açısından hem bizim açımızdan daha iyi. Burada üretici de tüketici de kazanacak. Piyasaya yerli ürün girmeye başlayınca fiyatlar da belli bir noktaya kadar düşecektir. Tüketici uygun fiyata ürün alacaktır. Bu durum da hem üretici hem tüketici için olumlu olacaktır." diye konuştu.

Adana'da yaklaşık 30 bin dekar ekim alanı bulunan soğanda dekar başına ortalama 4 ton ürün alındığını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Bu verimle yaklaşık 120 bin ton civarında soğan üretimimiz olacaktır. Kendi ürünlerimiz çıkıyor. Mayısın ortalarına doğru Adana'daki tüm ürünler hasat edilmiş olacak. Mayısın başından sonra soğanla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin diğer bölgelerinde geçen seneye göre daha fazla ekim olduğunu duyuyoruz. Yerli üretimimiz olan soğan ülkemizin ihtiyacı karşılayacak oranda."

'FİYATLARIN 1-1,5 LİRA OLMASI BEKLENİYOR'

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da fiyatların iyi olması nedeniyle üreticilerin hasada erken başladığını belirtti. Doğan, şunları söyledi:

"Amaç piyasada olmayan soğanın yerini doldurmak. Adana'dan sonra haftaya Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Bursa'nın Karacabey ilçesinde hasat başlayacak. Soğan hasadı kasıma kadar devam edecek. Hasadın tamamen başlamasının ardından fiyatlar kademeli olarak aşağı düşecektir. Nisan ayının sonunda fiyatların 1-1,5 lira olması bekleniyor. Belki biraz daha aşağı düşebilir. Diğer bölgelerde verim iyi görünüyor. Bu yıl herkes gönül rahatlığıyla soğan yiyebilir."

Çiftçi Özcan Şimşek de yaklaşık 2 bin dönüm alana soğan ektiğini söyledi.

Verimin biraz düştüğünü aktaran Şimşek, "Fiyatların iyi olması bize zarar ettirmiyor. Soğan hasadının artmasıyla ithal ürünlerin gelmesi biter. Diğer bölgelerde de hasada başlanmasıyla fiyatlar tüketiciyi sevindirecektir." dedi.

KAYNAK:AA


Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
Çağrı merkezlerinin istihdamı 108 bin kişiye ulaştı Çağrı merkezlerinin istihdamı 108 bin kişiye ulaştı
Çeyrek altın yerini ona bıraktı! Çeyrek altın yerini ona bıraktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
soğan Adana

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kuzugöbeği mantarı kilosu 100 TL’den satılıyor

Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kuzugöbeği mantarı kilosu 100 TL’den satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Av yasağına sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı! 15 Nisan'da başlıyor

Rusya'ya domates ihracatı 5'e katlandı

Rusya'ya domates ihracatı 5'e katlandı

Çağrı merkezlerinin istihdamı 108 bin kişiye ulaştı

Çağrı merkezlerinin istihdamı 108 bin kişiye ulaştı

Çeyrek altın yerini 'çeyrek gram altın'a bıraktı

Çeyrek altın yerini ona bıraktı!

Yeni kıdem tazminatı sistemi nasıl olacak? Bakan Albayrak kıdem tazminatı için tarafları bir araya getirecek

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

12 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Altın alacaklar dikkat!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.