Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

2008 krizini tahmin etmesiyle ünlenen dünyaca ünlü ekonomi profesörü Nouriel Roubini'den Türk ekonomisiyle ilgili açıklama geldi.
Roubini Merkez Bankası’nın faiz kararında geç kaldığını yazdı ve ünlü ekonomist attığı tweet'te, “Geç kalındı tıpkı Erdoğan’ın seçimlerden sonra para politikasının kontrolünü alacağını iddia etmesi gibi” ifadelerini kullandı.
Ekonomistler Merkez Bankası kararını değerlendirdi
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Fed toplantı tutanakları yayımlandı
Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum