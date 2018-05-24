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Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini Merkez Bankası'nın faiz kararının geç alınmış bir karar olduğunu söyledi. Roubini kararla ilgili yaptığı yorumda, "Geç kalındı tıpkı Erdoğan'ın seçimlerden sonra para politikasının kontrolünü alacağını iddia etmesi gibi” ifadelerini kullandı.

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

2008 krizini tahmin etmesiyle ünlenen dünyaca ünlü ekonomi profesörü Nouriel Roubini'den Türk ekonomisiyle ilgili açıklama geldi.

Roubini Merkez Bankası’nın faiz kararında geç kaldığını yazdı ve ünlü ekonomist attığı tweet'te, “Geç kalındı tıpkı Erdoğan’ın seçimlerden sonra para politikasının kontrolünü alacağını iddia etmesi gibi” ifadelerini kullandı.

roubini


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