Nöbetçi noterlerden yoğun mesai

Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde en çok yapılan işlem, 17 bin 903 ile araç alım satımı olurken, toplam işlem sayısı 26 bin 231'e yükseldi.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi.

Bu kapsamda, 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerinde saat 09.00-17.00'de, 81 ilde belirlenen noterler, nöbet mesaisine başladı. İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6 bin 450 işlem yapıldı.

Noterlikler, ikinci hafta sonu nöbetinde de mesaiye devam etti. İkinci hafta sonunda, ilkine göre işlem sayısında yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşandı. Bu kapsamda, 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri nöbet tutan noterliklerdeki işlem sayısı 9 bin 418 oldu.

Nöbetçi noterlik uygulamasının üçüncü haftasına denk gelen 20-21 Nisan'da ise ilgi daha da arttı. Bu 2 günde yapılan toplam işlem sayısı 10 bin 363 olarak belirlendi. Böylece nöbetçi noterliklerde yapılan toplam işlem sayısı 26 bin 231'e ulaştı.