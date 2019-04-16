Nöbetçi noterliklere ilgi arttı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi.

Bu kapsamda 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerinde saat 09.00-17.00'de, 81 ilde belirlenen noterler, nöbet mesaisine başladı. İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6 bin 450 işlem gerçekleştirildi.

Noterlikler, ikinci hafta sonu nöbetinde de mesaiye devam etti. İkinci nöbet haftasında, ilk haftaya göre işlem sayısında yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşandı. Bu kapsamda 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri nöbet tutan noterliklerdeki işlem sayısı 9 bin 418 oldu. İkinci nöbet haftasında, uygulamaya yönelik ilginin ve işlem sayısının arttığı görüldü.

Nöbetçi noterliklerde yapılan toplam işlem sayısı ise 15 bin 868 olarak gerçekleşti.

Noterlerin nöbet süreci

Hafta sonları nöbetçi olarak belirlenen noterler, 09.00-17.00 saatlerinde hizmet veriyor. Bu çerçevede İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer noter nöbet tutuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

KAYNAK:AA

