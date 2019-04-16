FİNANS

Nöbetçi noterliklere ilgi arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi.

Nöbetçi noterliklere ilgi arttı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi.

Bu kapsamda 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerinde saat 09.00-17.00'de, 81 ilde belirlenen noterler, nöbet mesaisine başladı. İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6 bin 450 işlem gerçekleştirildi.

Noterlikler, ikinci hafta sonu nöbetinde de mesaiye devam etti. İkinci nöbet haftasında, ilk haftaya göre işlem sayısında yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşandı. Bu kapsamda 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri nöbet tutan noterliklerdeki işlem sayısı 9 bin 418 oldu. İkinci nöbet haftasında, uygulamaya yönelik ilginin ve işlem sayısının arttığı görüldü.

Nöbetçi noterliklerde yapılan toplam işlem sayısı ise 15 bin 868 olarak gerçekleşti.
Noterlerin nöbet süreci

Hafta sonları nöbetçi olarak belirlenen noterler, 09.00-17.00 saatlerinde hizmet veriyor. Bu çerçevede İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer noter nöbet tutuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

KAYNAK:AA

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlarBir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar
Fındık için en büyük tehlikeFındık için en büyük tehlike
Bakan Albayrak'tan kıdem tazminatı mesajıBakan Albayrak'tan kıdem tazminatı mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nöbetçi noterlik adalet bakanlığı Türkiye Noterler Birliği

En Çok Okunan Haberler

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Bugünden itibaren artık ücretli

Bugünden itibaren artık ücretli

Türkiye'nin en büyüğü olacak!

Türkiye'nin en büyüğü olacak!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VakıfBank 65 yaşında

VakıfBank 65 yaşında

'Fındık için en büyük tehlike kahverengi kokarca'

Fındık için en büyük tehlike

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kıdem tazminatı açıklaması

Bakan Albayrak'tan kıdem tazminatı mesajı

Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı arttı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yüzde 15 arttı

Emirates 15,4 bin lira maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

Korsan taşımacılıkta sonun başlangıcı

Korsan taşımacılıkta sonun başlangıcı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.