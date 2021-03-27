Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Millî maç saat kaçta başlayacak?

Hollanda karşısında 4-2’lik galibiyetle ayrılan Türkiye, Norveç’i de yenerek galibiyet serisi başlatmanın planını yapıyor. İkinci maçında da 3 puanı almak isteyen A Millî Takım, Norveç karşısında Burak Yılmaz ile gol arayacak.

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ikinci maçını bu akşam Norveç ile oynayacak. üç puanla başladı. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak Norveç-Türkiye maçı saat 20:00’de başlayacak.

Türkiye, Norveç hükûmetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kararlarından dolayı, bu ülkeyle olan maçını İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynayacak.

Norveç Türkiye maçında, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Türkiye, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda karşısında 4-2’lik skorla galip gelirken, Norveç ise Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

Grubun diğer maçlarında ise Karadağ-Cebelitarık ve Hollanda-Letonya karşı karşıya gelecek.