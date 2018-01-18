Norveç’in ilk akülü gemileri Türkiye’den

Türk tersaneleri, son birkaç yıldır dünya denizciliğine farklı ürünler sunarak dikkat çekmeye devam ediyor. Dünya'da yer alan habere göre bunlardan biri, denizciliğiyle ünlü Norveç’te yaşandı. Çevre koruma programları nedeniyle sadece sıfır emisyonlu gemi ve teknelere izin verilen Viking Suları’na Türk tersanelerinin ürettiği gemiler iniyor. Tersan’ın ürettiği 2 feribot onlardan en ilgi çekenleri. Geçtiğimiz haftadan bu yana Türk tersanelerinde üretilmiş iki feribot Norveç’e teslim edildi. Nordfjord ile Anda-Lote arasında deniz yolunda çalışacak bu iki feribotun özelliği tamamen pille çalışıyor olması. Bu alanda Norveç’in de ilk deniz araçları da işte bu Tersan’ın ürettiği feribotlar oldu.

9 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Şirketin Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, “Bu bölgelerde kullanılan deniz araçlarının sıfır emisyon olması geriyor. Bu anlamda akülü ilk feribotu üretmekten gurur duyuyoruz” diyor.

Bu araçların pilli olmasının yanı sıra aküsünün çok kısa zamanında dolması feribotları daha da kullanışlı hale getiriyor. 520 kWh’lık iki farklı elektrik entegratöre sahip araçların pilleri sadece 9 dakikada doluyor. Feribotlara Eidsfjord ve Gloppefjord adları verildi.