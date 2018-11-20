FİNANS

Norveçli dev şirket Türkiye'de petrol arayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

Norveçli petrol ve doğalgaz şirketi Equinor'un keşif birimimin başında bulunan Tim Dodson, gelecek yıl Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyusu açmayı planladıklarını söyledi.

Norveçli dev şirket Türkiye'de petrol arayacak

Dodson Equinor'un 2019 yılında bu yıla göre uluslararası alanda daha fazla keşif kuyusu ve karada daha fazla keşif sondaj kuyusu açmayı planladığını belirtti.

Dodson, Equinor konferansında Reuters'a yaptığı açıklamada, "Genel olarak, daha fazla uluslararası faaliyet ve karadaki faaliyetlerin daha büyük payı olacak" dedi.

Equinor'un planları arasında Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyuların yanı sıra Kanada, ABD, Meksika ve Brezilya'da dışında yüksek etkili keşif kuyuları bulunuyor.

Dodson'a göre Norveç kıta sahanlığı üzerindeki keşifin 2018 seviyelerinde, 20-25 kuyuda kalması bekleniyor. KAYNAK: REUTERS

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Norveçli petrol ve doğalgaz şirketi Equinor sondaj kuyuları petol

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye de jeoloji mühendisi kalmadı sanki.
ypk mu bizim petrol arayacak teknolojimiz ? yok ! o zaman park var bahçe var börtü böcek var kek var kek yiyin gari :)))
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