FİNANS

Noterlerin nöbeti cumartesi başlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2019 14:50 | Son Güncelleme

Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama, 6 Nisan Cumartesi hayata geçirilecek. Uygulama kapsamında İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer nöbetçi noter olacak.

Noterlerin nöbeti cumartesi başlayacak

Nöbetçi noterlik uygulamasına 6 Nisan Cumartesi başlanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, ülke genelinde cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek noterler belirlendi.

İlki 6 Nisan Cumartesi gerçekleştirilecek nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak. Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak.

Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan edecek.

Uygulama kapsamında Ankara'da ilk nöbet hizmetini verecek noterler Ankara 40. Noteri ile Altındağ 7. Noteri olacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ankara 40. Noterde cumartesi günü işlem yapacak.

KAYNAK:AA


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Nöbetçi noterlik uygulaması Cumartesi adalet bakanlığı

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