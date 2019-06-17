Nouriel Roubini: 2020 yılı için resesyon ve kriz riski büyüyor

Roubini, Project Syndicate'e yazdığı makalede, meslektaşı Brunello Rosa ile birlikte geçen yaz duyurdukları ABD'de ve global ekonomide 2020'de resesyonu tetikleyebilecek 10 potansiyel aşağı yönlü riskin dokuzunun sürdüğüne dikkat çekti. Roubini, söz konusu risklerin ağırlıklı olarak ABD’yle ilişkili olduğunu belirtirken, Çin ve diğer ülkelerle devam eden ticari savaşlar, dolaysız dış yatırım ve teknoloji transferlerinin, küresel tedarik zinciri üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini ve stagflasyon tehdidini arttırdığını vurguladı. Roubini makalesinde ayrıca, merkez bankalarının son kredi mercii olarak eylemlerinin oldukça kısıtlanmasıyla likit olmayan finansal piyasaların daha savunmasız bir hale geldiğine de dikkat çekti.

ABD’deki söz konusu risklerin yanında Çin büyümesindeki zayıflık ve Avrupa’daki ekonomik, politik ve finansal risklerin de endişe oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Roubini, gelişmiş ekonomiler genelinde para ve maliye politikası yapıcıların ekonomide büyük bir daralma ve finansal kriz yaşanması riskine yanıt vermek için gerekli araçlardan yoksun olduklarını savundu.