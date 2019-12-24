FİNANS

Nouriel Roubini: Trump Çin’i “Yeniden Harika Yapacak”

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Aralık (DHA)

PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
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