NTSO Başkanı Parmaksız, “2020 yılında iş adamları olarak her türlü işin üstesinden geliriz”

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız 2019 yılında kara sınır kapılarından tır geçişlerinin yüzde 22 arttığını ifade ederken ihracatın ise yüzde 10 olarak arttığını söyledi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız gazeteciler ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan NTSO Başkanı Parmaksız kendisinin aynı zamanda Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ve 2019 yılında kara sınır kapılarından tır geçişlerinin yüzde 22 artış gösterdiğini söyledi. Parmaksız, “Şimdi 2019 yılını öyle böyle kapattık. Birincisi içeride sıkıntımız var bir de küresel gelen bir sıkıntımız var. Türkiye’nin iki tane sıkıntısı var. Paranın bol olduğu dönemde iş adamı olarak çok borçlandık, yatırım yaptık. Ama 2018 yılındaki dövizin birden artması bizim bilançolarımızı bozdu. Yani hepimizi bozdu. İyi ki kötü tedbirler alındı. Biz tedbirlerimizi aldık, hükümet tedbirlerini aldı. 2019’u hafif hasarla atlattık. İşte 2020 yılının başındayız. İran, ABD, Irak ve Libya yani böyle bir sarmanın içerisindeyiz. Ümit ediyoruz taraf olmamız gerekiyor. Yani Türkiye’yi bu durumun içerisine sokmamız gerekir. Ekonomimizi düzeltmek için söylüyorum. Bizim daha fazla ihracat daha fazla iş gücüne ağırlık vermemiz gerekiyor. Ben üretimimi artıramazsam sokaktaki çocuğa iş veremeyeceğim. Tabi hükümet bunlara daha iyi karar verir. Ben ekonomi tarafındayım. Biz hepimiz devletimizin yaptığına razı olacağız. İçeride de bizim işimizi daha kapasitemizi artırmamız lazım. Banka faizleri istenilen seviyeye düştü. Bundan memnunuz. Yeniden yapılandırmalar büyük ölçüde yapıldı. Devlet bankaları ile herhangi bir sıkıntımız yok ama özel bankalar ile zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Bu faiz ortamı ile yüzde 10’lar seviyesine geldi. İş yapabilir bir seviyedeyiz. Biliyorsunuz ben Kara sınır kapılarının yönetim kurulu başkanıyım. Bu yıl fiili yüzde 22 tır geçişlerinde artış var. İhracatta da yüzde 10 artış var. 180 milyar dolar ihracat rakamı ile 2019’u kapattık. İthalatta da iyileşmeler var. Birlik ve beraberliğimizi bozmamız lazım. Sıkıntılarımız var. Tabi ki sıkıntılarımız olacak. Ama birliğimizi beraberliğimizi bozmazsak biz iş adamları bu sıkıntıların üstesinden geliriz” şeklinde konuştu.



