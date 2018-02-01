FİNANS

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

01 Şubat 2018 10:07

Türkiye İstatistik Kurumu nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
 
Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,5 iken, 2017 yılında binde 12,4 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında yüzde 92,3 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

İstanbul nufüsu yüzde 1.5 arttı
 
Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Ortanca yaş nüfusu yükseldi
 
2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, 2017 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 39,7 ile Sinop, 39,4 ile Balıkesir ve 38,9 ile Kastamonu ve Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,6 ile Şanlıurfa, 20,1 ile Şırnak ve 20,9 ile Ağrı oldu.
 
15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,2 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67.9, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,6; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.
 
 
 

Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2016 yılına göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 892 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu şehir konumuna geldi. Bunu sırasıyla; 521 kişi ile Kocaeli ve 356 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.
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Okuyucu Yorumları68 yorum
  • 51 Oy
    az üreyin lanet rakunlar gibi sevişip tavşanlarla yarışırcasına çoğalıyoruz..gsmh kişi başı metrekare ve tüketim kaynakları gereksiz üremeden paydalara bölünüyor. özellikle fakir nufusun 4çocuk yapma olayı beni iğrendiriyor açlıktan kırılıp sürekli üremek nedir..
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  • 44 Oy
    KDV ÖTV DAHİL Mİ 80MİLYON ŞEY YANİ SURİYELİLER DE DAHİL Mİ??
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  • 45 Oy
    20 milyon az olsak herkese iş daha fazla gelir olur anlamsız şekilde ürüyoruz....
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  • 45 Oy
    Mületicler dahil edilmemiş, hani nüfusuma geçmişlerdi?
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  • 31 Oy
    Vatandaş olmayan ve kaçak yaşayan mültecileri de sayarsak 90 milyon rahat olur. 80 küsür olan rakamın içerisinde kimlik almış Suriyeliler de var. Bir de henüz kimlik almamış bütün mültecileri sayın bakalım.
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  • 36 Oy
    akpnın ummet kardeslerı ozalın aldıgı ıraklı kurtler ve orta dogudan gelen dgr cpler afganıstanlılar pakıstanlılar surıyelıler ve bılmm ortadogudan gelen dıer copler dahıl mı onlrıda dahıl edersek 90 ı bulur herhalde
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  • 20 Oy
    5 milyonda suriyeli etti sana 85 m hayırlı olsun..
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  • 20 Oy
    Bayburt nufusu 80 bin ama 500 milyonluk Havalimanı ihalesi yapıldı.Bu yatırım kime.2 havalimanıda 1 saat mesafede
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  • 28 Oy
    işimiz yok çoğalıyoruz
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  • 19 Oy
    Suriyeliler dahil rakammı hariç rakammı belirtilirse daha sağlıklı veri olur ....
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  • 21 Oy
    Suriye'lileri saymışlar mı? Onlarla birlikte 85 milyondan fazla muhtemelen.
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  • 26 Oy
    Suriyelileride türk vatandaşlığına alırsan olacağı buydu işte lanet olsun
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  • 26 Oy
    peki suriyeli ıraklı afganlı pakistanlı sudanlı myammarlı nijeryalı mozambikli din kardeşlerimiz müslüman kardeşler boko haram öso taliban el nusra el kaidede dahilmi değilse 100 milyonu geçeriz hemen acil zam yapın yoksa açlar birbirini yer büyük devlet budur almanya abd bizi kıskanıyor
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  • 21 Oy
    10-15 suriyeli tacik vs çıkar . 65-70milyon var yok .
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  • 20 Oy
    suriyeli ler de dahilmi
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  • 1 Oy
    @arslan.bu surıyelılere ağaç dıktırın
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  • 20 Oy
    suriyelilerde varmı bu rakamlarda acaba
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  • 15 Oy
    suriyelilerdir
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  • 16 Oy
    suriyeliler ile birlikte 85 milyon varızdır.
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  • 17 Oy
    yani tescil işlemi tamam seçim yapılabilir diyorlar
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  • 14 Oy
    bu nüfus katkısına suriyeli vatandaşlarımız dahil mi :)
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  • 13 Oy
    hadi simdi bu savas niye.artik vatandas olmus bu işe yaramazlar.
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  • 4 Oy
    teşekkürler suriyeliler. cogaldınız türkiyede
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  • 3 Oy
    demekki başkanlık garanti süriyelileride dahil etmişler ediyorlar edecekler
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  • 1 Oy
    tez elden ağaç dıkın kışı başına yoksa kuraklık ve çlleşme bızıve neslımız ıbeklıyor
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  • 0 Oy
    peki ne kadarı suriyeli ıraklı afganlı sudanlı ugandalı myammarlı öso taliban el nusra müslüman kardeşler sayının içindemi yoksa onlar misafir sanatçımı
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  • 0 Oy
    abd rusya 250milyona 150milyon peki adamların bakın üretimine gsmh sine çinde 1.3 milyar 18 trlyon dolar adamlar dünya ikincisi çoğalsın ülke zarr olmaz
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  • 8 Oy
    Artsın güzel ülkemin insanları gençler sevişsin üreyelim üretelim. Ülkem savaşmasın sevişsin .
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  • 2 Oy
    sevgili başkanımızda hala doğurun diyor 3 5 tane hangi akla hizmet ediyorsa suriywlilr zaten aldı başını gidiyo it sürüsü gibi olduk yemin ederim hiç azaldığıda yok doğurmayın kardeşim artık kendi yaşam kalitenizi düşünün biraz en fazla 2 tane yapın avrupa çok rahat bukonuda az çocuk yapıyorlar rahat yaşıyorlar lütfen biraz örnek alın
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  • 2 Oy
    arap kardeşlerimizide unutmayın 1 milyon tl lik ev alana vatandaşlık veriliyor + 4 milyon suriye ve ıraklıyı da katınca az bile söylemişler
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  • 4 Oy
    45 sene istanbulda yaşadım toplam 3 kere sayıldım...
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  • 2 Oy
    suriyelilerle 140 milyon
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  • 2 Oy
    suriyelidir suriyelii
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  • 2 Oy
    suriyelileride ekleyin dünya ülkesiyiz ya biz besleriz halka çullanın yüklenin bizim vergileri suriyelilere yedirin
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  • 2 Oy
    Tavşan gibi üremek marifet değildir. Az olsun nitelikli olsun.. Bir aslan beş yüz koyundan iyidir.
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  • 2 Oy
    Bütün millet Süriyelilerden dertli ama haklılar 995 bin artımıs 80 milyonluk nufus adamlar 3 milyon Süriyeli var yılda resmi olarak 200 bin cogalıyorlar hesap yaparsak Bizim nufusumuz kadar Süriyeli olsa ülkemizde yılda Tam 5 milyon 300 bin çogalacaklar tam bizim 6 katımız
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  • 3 Oy
    hamdolsun ülkemizin en iyi olduğu konu nüfus artışı....
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  • 4 Oy
    istanbul 20 milyon civarında. toplam nüfus suriyeli hariç 90 milyon şu anda. düşüncem şudur. devlet imkan verecek doğu kuzey güney tarafına özellikle de doğuya. büyük illerimizden asgari ücretle çalışan insanlar kendi memleketine gidecek. taş yerinde ağırdır. bir tek istanbula yatırım yaparak Türkiye büyüyemez. hem insanlar kültürünü çevresinden dolayı rahat yaşayacak hem de ülke kalkınacak. doğudaki adam ile batıdaki adamın kafası bir değil maalesef. suçların çoğu bu sebeplerden kaynaklanıyor. kimseye kötü iyi güçlü zayıf demiyorum aksine değerlerimiz zenginliğimizdir lakin uygulayabilirsen..
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  • 2 Oy
    suriyeliler dahil değil onlar dahil olsaydı 82 milyon olurdu
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  • 2 Oy
    Yaratilistaki denge harika....
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  • 63 Oy
    aklı evvelere duyurulur 3 gün önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyp Erdoğanı bir zahmet tekrar açın dinleyin ne demişti suriyeli kardeşlerimiz için afrindeyiz orada savaş bitince onları oralara yerleştireceğiz bu tüm provakatör chp ve yandaşlarına kapak olsun tekrar
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  • 8 Oy
    @afmet_1058 SURİYELİ BİZİM KARDEŞİMİZ DEĞİL SENİN ZİHNİYETİNDEKİLERİN KARDEŞİDİR. MEMLEKETE BIRAK FAYDA SAĞLAMAYI ZARARI DOKUNAN Bİ TOPLULUK İÇİN BENİM ASKERİM ÖLEMEZ......
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  • 5 Oy
    @afmet_1058 Güldürme, Yarın ne diyeceği belli olmaz.Birileri yine kandırmıştır yada kandıracaktır. Diyelim ki kandırılmadı ve sözünde durdu. Peki o Suriyeliler hepsi Afrinden mi geldi, sonra orası bizim vatanımız mı ki, yerleştirmeyi biz yapalım. Çok safsınız yada biatçı.
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