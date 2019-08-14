Nüfusa oranla en yüksek konut satışı Yalova'da gerçekleşti

Özel bir konut firmasının "Türkiye'de Konut İştahı" başlıklı araştırmasına göre 2019'un ilk yarısında Türkiye genelinde nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu. Yılın ilk yarısında 4 bin 202 konutun satıldığı Yalova'da her bin kişiden 16'sı ev satın aldı. Yalova'da nüfusa oranla konut satışı yüzde 0,01602 olarak gerçekleşti.

Yalova'yı bu alanda binde 11 ile Antalya, binde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın, binde 9 ile Ankara, Balıkesir, Çanakkale ve Eskişehir, binde 8 ile Mersin, ve Kırıkkale takip etti.

Mersin, Kırıkkale, Sakarya, Kırklareli, Muğla, Niğde, Düzce, Samsun, Manisa, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Karabük ve Bursa'da her bin kişiden 7 kişi konut alırken, bu sayı Kastamonu, Kilis, İstanbul, Sinop, Uşak, Elazığ, Denizli, Hatay, Gaziantep, Edirne, Kırşehir, Konya ve Kütahya'da 6'da kaldı.

Bilecik, Çorum, Aksaray, Giresun, Amasya, Adana, Trabzon, Osmaniye, Bartın, Çankırı, Ordu, Malatya, Kahramanmaraş, Isparta, Afyonkarahisar ve Sivas'ta ise her bin 5 kişiden 5'i yılın ilk yarısında konut edindi.