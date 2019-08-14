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Nüfusa oranla en yüksek konut satışı Yalova'da gerçekleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde nüfusa oranla en yüksek konut satışında başı, binde 16 ile Yalova çekerken onu binde 11 ile Antalya, binde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın takip etti.

Nüfusa oranla en yüksek konut satışı Yalova'da gerçekleşti

Özel bir konut firmasının "Türkiye'de Konut İştahı" başlıklı araştırmasına göre 2019'un ilk yarısında Türkiye genelinde nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu. Yılın ilk yarısında 4 bin 202 konutun satıldığı Yalova'da her bin kişiden 16'sı ev satın aldı. Yalova'da nüfusa oranla konut satışı yüzde 0,01602 olarak gerçekleşti.

Yalova'yı bu alanda binde 11 ile Antalya, binde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın, binde 9 ile Ankara, Balıkesir, Çanakkale ve Eskişehir, binde 8 ile Mersin, ve Kırıkkale takip etti.

Mersin, Kırıkkale, Sakarya, Kırklareli, Muğla, Niğde, Düzce, Samsun, Manisa, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Karabük ve Bursa'da her bin kişiden 7 kişi konut alırken, bu sayı Kastamonu, Kilis, İstanbul, Sinop, Uşak, Elazığ, Denizli, Hatay, Gaziantep, Edirne, Kırşehir, Konya ve Kütahya'da 6'da kaldı.

Bilecik, Çorum, Aksaray, Giresun, Amasya, Adana, Trabzon, Osmaniye, Bartın, Çankırı, Ordu, Malatya, Kahramanmaraş, Isparta, Afyonkarahisar ve Sivas'ta ise her bin 5 kişiden 5'i yılın ilk yarısında konut edindi.

EN DÜŞÜK HAKKARİ VE ARDAHAN

Araştırmaya göre, yılın ilk yarısında nüfusa oranla en düşük konut satışı Hakkari'de gerçekleşti. 6 ayda 50 konutun satıldığı Hakkari'de nüfusa oranla konut satış oranı binde 0,17'de kaldı.

Hakkari'yi bu alanda binde 0,51 ile Ardahan, binde 0,73 ile Şırnak, binde 1 ile Ağrı ve Bitlis, binde 2 ile Bayburt, Gümüşhane, Muş, Van ve Batman izledi.

Söz konusu rakam yılın ilk yarısında Batman, Siirt, Iğdır, Kars, Tunceli, Bingöl ve Yozgat'ta binde 3'te kalırken, Rize, Karaman, Erzincan, Diyarbakır, Tokat, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Nevşehir, Artvin, Erzurum, Vurdur ve Zonguldak'ta 4'e yükseldi.

Kaynak: AA

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konut satışı Yalova

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