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Nusr-et'e İngiliz ve Singapurlu ortak

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

Nusr-Et ve Zuma gibi yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren markaların bulunduğu Doğuş Restaurant Entertainment and Management (D.ream) dünya deviyle ortak oluyor.

Nusr-et'e İngiliz ve Singapurlu ortak

Doğuş Grubu, Nusret'in de içinde bulunduğu tüm yeme içme yatırımlarını kapsayan d.ream’in altında yer alan bazı markalarını bünyesinde toplayan “d.ream International BV” şirketinde, dünyanın önde gelen kuruluşlarından Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere’de bulunan yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners ile yüzde 17 hisse devri karşılığında ortak oldu. Anlaşma kapsamında şirketin toplam değeri 1.2 milyar dolar olarak belirlenirken, hisse devri 200 milyon dolar karşılığında gerçekleşti.

Şirket değerlemesini oluşturan en önemli faktörlerin, Doğuş Grubu’nun beş yıl önce başlayan yatırım sürecinden bugüne kadar sektöre getirdiği kurumsallaşma, hizmet kalitesi ve yenilikler olduğu değerlendirildi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Temasek ve Metric gibi dünya devi kuruluşların Türkiye’ye yatırım yapmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğuş Grubu'nun yeme içme sektöründe yaptığı yatırımların ve yarattığı değerin başarısı bu işlem ile tescillenmiş bulunmaktadır. Özellikle servis ve hizmet sektöründe planlı ve stratejik çalışmalarımızın tüm dünyada kabul görüp örnek alındığını memnuniyetle izliyoruz. Grubumuzun bu sektördeki uzun dönemli hedefleri ve büyüme stratejisi doğrultusunda yeni ortaklarımızla beraber değer yaratmaya devam edeceğiz. Türk turizmine ve misafirlerimize dünya markalarını getirmek, Türk mutfağı ve misafirperverliğini de dünyada tanıtmak asli görevimizdir.”

12 ÜLKEDE HİZMET VERİYOR

Doğuş Grubu tarafından 2012 yılında kurulan ve yeme içme sektöründeki en büyük Türk kuruluşu olan Doğuş Restaurant Entertainment and Management (“d.ream”); yarattığı ünlü markalar ve uluslararası ortaklıklar ile 12 ülkede, 170’e yakın lokasyonda yaklaşık 8.500 çalışanıyla yeme, içme ve eğlence sektöründe hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Doğuş Grubu
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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