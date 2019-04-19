O bölgelerde yazlığı olanlar yaşadı! İşte en çok prim yapan yerler

Yazlık fiyatlarının büyükşehirlerdeki konut fiyatlarıyla yarıştığı görülüyor. İşte o liste...
İşte en çok prim yapan yerler
Çeşme
Ortalama Fiyat: 1,061,280
Ortalama Kira: 1,658
Geri Dönüş Süresi(yıl): 39
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 89.93%
Kaş
Ortalama Fiyat: 838,531
Ortalama Kira: 990
Geri Dönüş Süresi(yıl): 53
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 101.33%
Bodrum
Ortalama Fiyat: 719,840
Ortalama Kira: 1,974
Geri Dönüş Süresi(yıl): 27
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 104.39%
Şile
Ortalama Fiyat: 538,385
Ortalama Kira: 1,220
Geri Dönüş Süresi(yıl): 28
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 79.08%
Kemer
Ortalama Fiyat: 498,960
Ortalama Kira: 1,103
Geri Dönüş Süresi(yıl): 29
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 39.94%
Marmaris
Ortalama Fiyat: 491,400
Ortalama Kira: 1,659
Geri Dönüş Süresi(yıl): 22
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 103.70%
Fethiye
Ortalama Fiyat: 436,800
Ortalama Kira: 1,137
Geri Dönüş Süresi(yıl): 30
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 85.08%
Datça
Ortalama Fiyat: 389,610
Ortalama Kira: 1,106
Geri Dönüş Süresi(yıl): 28
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 85.09%
Foça
Ortalama Fiyat: 372,000
Ortalama Kira: 1,363
Geri Dönüş Süresi(yıl): 21
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 90.24%
Kuşadası
Ortalama Fiyat: 350,988
Ortalama Kira: 1,099
Geri Dönüş Süresi(yıl): 23
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 90.99%
Ayvalık
Ortalama Fiyat: 318,212
Ortalama Kira: 1,055
Geri Dönüş Süresi(yıl): 26
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 101.42%
Silivri
Ortalama Fiyat: 297,728
Ortalama Kira: 958
Geri Dönüş Süresi(yıl): 26
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 64.04%
Büyükşehirlerde konut fiyatları
İstanbul
Ortalama Fiyat: 432,400
Ortalama Kira: 1,733
Geri Dönüş Süresi(yıl): 21
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 9.16%
İzmir
Ortalama Fiyat: 345,600
Ortalama Kira: 1,408
Geri Dönüş Süresi(yıl): 20
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 61.86%
Bursa
Ortalama Fiyat: 285,930
Ortalama Kira: 1,205
Geri Dönüş Süresi(yıl): 20
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 73.37%
Antalya
Ortalama Fiyat: 263,400
Ortalama Kira: 1,092
Geri Dönüş Süresi(yıl): 20
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 58.33%
Ankara
Ortalama Fiyat: 230,454
Ortalama Kira: 1,152
Geri Dönüş Süresi(yıl): 17
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 22.68%
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