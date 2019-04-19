FİNANS

O bölgelerde yazlığı olanlar yaşadı! İşte en çok prim yapan yerler

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

Endeksa verilerine göre işte ilçe ilçe en çok prim yapan yazlık yerleri, satış fiyatları ve kira rakamları...

Yazlık fiyatlarının büyükşehirlerdeki konut fiyatlarıyla yarıştığı görülüyor. İşte o liste...

İşte en çok prim yapan yerler

Çeşme

Çeşme
Ortalama Fiyat: 1,061,280 Ortalama Kira: 1,658
Geri Dönüş Süresi(yıl): 39 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 89.93%

Kaş

Kaş
Ortalama Fiyat: 838,531 Ortalama Kira: 990
Geri Dönüş Süresi(yıl): 53 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 101.33%

Bodrum

Bodrum
Ortalama Fiyat: 719,840 Ortalama Kira: 1,974
Geri Dönüş Süresi(yıl): 27 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 104.39%

Şile

Şile
Ortalama Fiyat: 538,385 Ortalama Kira: 1,220
Geri Dönüş Süresi(yıl): 28 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 79.08%

Kemer

Kemer
Ortalama Fiyat: 498,960 Ortalama Kira: 1,103
Geri Dönüş Süresi(yıl): 29 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 39.94%

Marmaris

Marmaris
Ortalama Fiyat: 491,400 Ortalama Kira: 1,659
Geri Dönüş Süresi(yıl): 22 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 103.70%

Fethiye

Fethiye
Ortalama Fiyat: 436,800 Ortalama Kira: 1,137
Geri Dönüş Süresi(yıl): 30 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 85.08%

Datça

Datça
Ortalama Fiyat: 389,610 Ortalama Kira: 1,106
Geri Dönüş Süresi(yıl): 28 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 85.09%

Foça

Foça
Ortalama Fiyat: 372,000 Ortalama Kira: 1,363
Geri Dönüş Süresi(yıl): 21 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 90.24%

Kuşadası

Kuşadası
Ortalama Fiyat: 350,988 Ortalama Kira: 1,099
Geri Dönüş Süresi(yıl): 23 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 90.99%

Ayvalık

Ayvalık
Ortalama Fiyat: 318,212 Ortalama Kira: 1,055
Geri Dönüş Süresi(yıl): 26 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 101.42%

Silivri

Silivri
Ortalama Fiyat: 297,728 Ortalama Kira: 958
Geri Dönüş Süresi(yıl): 26 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 64.04%

Büyükşehirlerde konut fiyatları

Büyükşehirlerde konut fiyatları
İstanbul Ortalama Fiyat: 432,400 Ortalama Kira: 1,733 Geri Dönüş Süresi(yıl): 21 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 9.16%

İzmir

İzmir
Ortalama Fiyat: 345,600 Ortalama Kira: 1,408 Geri Dönüş Süresi(yıl): 20 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 61.86%

Bursa

Bursa
Ortalama Fiyat: 285,930 Ortalama Kira: 1,205 Geri Dönüş Süresi(yıl): 20 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 73.37%

Antalya

Antalya
Ortalama Fiyat: 263,400 Ortalama Kira: 1,092 Geri Dönüş Süresi(yıl): 20 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 58.33%

Ankara

Ankara
Ortalama Fiyat: 230,454 Ortalama Kira: 1,152 Geri Dönüş Süresi(yıl): 17 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 22.68%
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yazlık fiyatı kira fiyatları satın alma

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

Rekor kırdı! Yüzde 47'lik artış

Rekor kırdı! Yüzde 47'lik artış

Ferarri'den esinlenip 20 yılda tasarladı

Ferarri'den esinlenip 20 yılda tasarladı

Dolarda gözler bu haberde

Dolarda gözler bu haberde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

TÜBİTAK'a 142 personel alınacak

Yüzlerce personel alınacak!

Antalya yabancıya konut satışında rekor kırdı! Yüzde 47'lik artış

Rekor kırdı! Yüzde 47'lik artış

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber! Vize ücretleri zammına onay...

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Küresel piyasaların gözü kulağı bu verilerde!

Küresel piyasaların gözü kulağı bu verilerde!

Ekonomist Emre Alkin: Türkiye ekonomisi kümede kalma mücadelesi veriyor

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.