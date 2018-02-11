FİNANS

O hastalardan ücret alınmayacak

11 Şubat 2018 11:05

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Hastane ruhsatı alan bir yer, acil vakalara da bakmak zorunda. Herkes imkanı ölçüsünde acil olarak müracaat eden hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak. Bu açık ve net bir kuraldır." dedi.

O hastalardan ücret alınmayacak

 Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Antalya'da gerçekleştirilen "Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" programının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

 
Türkiye'de 2002'den beri sağlık alanında güzel işler yapıldığına işaret eden Demircan, "Sağlıktaki birinci dönüşüm başarıyla tamamlandı. İkinci dönüşümü hayata geçiriyoruz. Sağlıkta, sağlığın finansmanı konusunu çözen dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz. İkinci olarak da sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği ve verimliliği açısından altyapısını yenileme çalışmaları sürüyor. Sağlık çalışanlarımızı geliştirme ve yeterli seviyeye ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.
 
Sağlıkta kalitenin sürdürülebilirliğinin de gündemlerinden olduğunu ifade eden Demircan, bunu hayata geçirme programı uyguladıklarını dile getirdi. Sağlık alanında belli başlı problemler olduğunu vurgulayan Demircan, şöyle devam etti:
 
"Sağlık alanındaki sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Acil servislerde görülen yoğunluğu ortadan kaldıracak önemli bir adım attık. Acillerde 'Yeşil 2 alan' diye bir alan oluşturduk. Gözlemlediğimiz, acile gelen hastaların yüzde 70'i 'kırmızı' ve 'sarı' değil 'yeşil alan' olan hastalar. 'Kendimi acil hissediyorum, hemen tedavi görmek istiyorum' diyen her vatandaşımıza bakmakla yükümlüyüz. O nedenle acil servislere müracaat eden tüm vatandaşlara süresi uzun zaman gerektirmeyecek şekilde ulaşılabilecek bir model geliştirdik. Bu modelde ambulansa gelen hastaya, doğrudan kaydı yapılmadan müdahalesi yapılıyor. 'Sarı alan' hastalara da yine kısa zamanda müdahale ediliyor. Onların kayıtları yapılıyor. İkinci alan 'yeşil alan' hastalarımız ise ikiye ayrılıyor. Acilde çözülebilecek hastalıklar 'yeşil 1' poliklinikte çözülebilecek hastalıklar ise yan tarafta kurduğumuz ve mesai kaydırmasıyla oluşturduğumuz poliklinik hizmetleriyle sorunu orada çözüyoruz. Bu model, acillerdeki yoğunluğu ortadan kaldıracak."
 
"ACİLLERDEKİ YIĞILMA ORTADAN KALKACAK"
 
Bu çalışmayı değerlendirme toplantısında sağlık personeliyle paylaştıklarını anlatan Demircan, bu çalışmayı daha verimli hale getirecek adımlar atacaklarını kaydetti.
 
"AÇIK VE NET BİR KURALDIR"
 
Acillerdeki yığılmayı ortadan kaldırmak için özel hastanelerin de acil hastalara bakmasıyla ilgili gerekli düzenlemelerin hatırlatmasını yaptıklarını aktaran Demircan, "Hastane ruhsatı alan bir yer, acil vakalara da bakmak zorunda. Herkes imkanı ölçüsünde acil olarak müracaat eden hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak. Bu açık ve net bir kuraldır. Özellerin kapasitesinin de harekete geçirilmesi, acillerde uyguladığımız yeni yöntem ve aile hekimliklerinin daha efektif hizmet vermesiyle acillerdeki yığılma ortadan kalkacak." ifadesini kullandı.
10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın