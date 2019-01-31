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O ilçede asgari ücret artık 2 bin 255 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2019 11:55 | Son Güncelleme

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, sosyal medya hesabından belediye bünyesinde çalışan bekâr personellerin asgari ücretlerinin ocak ayından itibaren 2 bin 255 lira olarak ödeneceğini açıkladı.

O ilçede asgari ücret artık 2 bin 255 lira

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, sosyal medya hesabından belediye bünyesinde çalışan bekâr personellerin asgari ücretlerinin ocak ayından itibaren 2 bin 255 lira olarak ödeneceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde asgari ücret bedeli yüzde 26.05 artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenmişti. Ülke genelinde asgari ücret belirtilen tutarda çalışanlara ödenirken, konuyla ilgili Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, sosyal medya hesabından Han Belediyesi’nde çalışan bekâr işçiler için asgari ücretin 2 bin 255 lira olarak ödeneceğini paylaştı. Başkan Şanlı yaptığı paylaşımda, "Han Belediyemiz personel şirketi işçileri DİSK Genel-İş Sendikası’na üye oldular. Bundan böyle Han Belediyemiz de asgari ücret bekâr bir işçi için ocak ayından itibaren en düşük 2 bin 255 lira oldu. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözünü yerine getirmiş olduk. İşçilerimiz daha iyisine, güzeline layık. İleri ki sürede özlemimiz odur ki emekçilerimizin ekonomik haklarını iyileştirmeye devam edeceğiz. Emekçilerimizin de Han halkına daha iyi hizmet edeceklerine inancım tamdır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İHA


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