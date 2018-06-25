Oba Makarna, paylarının yarısı devrediyor

Oba Makarnacılık San. Tic. A.Ş. paylarının yüzde 50’sinin pay devri ve akabinde gerçekleştirilecek eşit oranda iştirakli sermaye artırımı suretiyle Pasta World Limited veya Pasta World Limited tarafından kurulacak şirket tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi ile Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Oba Food Gıda San. ve Tic. A.Ş. işlemden dolaylı olarak etkilenecek.

