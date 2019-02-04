Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Ocak ayın enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE Ocakta aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 seviyesinde gerçekleşti.

Beklenti aylık yüzde 1,12 ve yıllık yüzde 20,47 yönündeydi.

Enflasyon önceki ay aylık bazda yüzde eksi 0,40 ve yıllık yüzde 20,30 olmuştu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 6,43 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖZSTEREN GRUP YÜZDE 7,95 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.