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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2019 09:49 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE ocakta aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Ocak ayın enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE Ocakta aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 seviyesinde gerçekleşti.

Beklenti aylık yüzde 1,12 ve yıllık yüzde 20,47 yönündeydi.

Enflasyon önceki ay aylık bazda yüzde eksi 0,40 ve yıllık yüzde 20,30 olmuştu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 6,43 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖZSTEREN GRUP YÜZDE 7,95 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 0,18 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,21 artış gerçekleşti.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
gölgede yüzde 20 açık alanda yüzde 45
efsane özet. koptum ????????
yalan kocaman yalan piyasa öyle demiyor en az %6 diyor gerçek bu
@hasan0332 türkiye'de enflasyon yok, pahalılık yok! Ekmek bundan on yıl önce 1.25 TL idi bugün de 1.25 TL var mı enflasyon ? benzin, on yıl önce de 50 TL'lik alırdım bugün de 50 TL'lik alıyorum, var mı enflasyon YOK. Bu insanlara yaranamazsın kardeşim, nankör bunlar nankör hala hayat pahalı diyorlar, fiyatlar sabit artmıyor görüyorsunuz işte nankör şeyler...Allah bekanızı verecek sizin...
Koca bir yalan.
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