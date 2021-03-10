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Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 12,2 seviyesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 11:31 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) revizyona giderek açıkladığı işgücü verilerine göre işsizlik oranı ocak ayında 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı ise yüzde 29,1 oldu.Geçen ay işgücü verilerinde revizyona gideceğini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üçer aylık hareketli ortalamalar yerine bağımsız aylık tahminler olarak yayımladığı ilk veri ocak ayı için yayımlandı.

Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puanlık artış ile yüzde 43,8 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak yüzde 30,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 39,9 seviyesinde gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 29,1

TÜİK işgücü verilerinde revizyonun "işsizlik oranının tek başına atıl işgücünü ölçmede yeterli olmaması gibi" gelişmeler nedeniyle yapılacağını duyurmuştu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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