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Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

Milyonlarca kamu çalışanı, enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte zamlı maaşlarına Temmuz ayında kavuştu. Peki ocak ayında memur maaşları ne olacak? İşte ayrıntılar...

Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?

Memurların yüzde 3.5'lik Temmuz zammı yüzde 5.17 enflasyon farkının çıkmasıyla yüzde 8.65'e ulaştı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya yükseldi. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki öğretmen maaşı 3 bin 927 liradan 4 bin 247 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memuru maaşı 4 bin 457 liradan 4 bin 823 liraya çıktı. Memurlar zamlı maaşlarını ceplerine koyarken; Ocak artışının da ipuçları geldi.

Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında memurlara yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketine göre 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4.31 çıkması tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.81 fark oluşacak. Bu durumda memurların Ocak zammı yüzde 4.81'e ulaşacak.

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