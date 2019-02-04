FİNANS

Ocak ayının zam şampiyonu belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Çarliston biber yüzde 87,87'lik fiyat artışıyla Ocak ayının zam şampiyonu oldu.

Ocak ayının zam şampiyonu belli oldu

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Çarliston biber yüzde 87,87'lik fiyat artışıyla Ocak ayının zam şampiyonu oldu.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Ocak ayında aylık yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti. Ocak ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre çarliston biber yuüzde 87,87'lik fiyat artışıyla Ocak ayının zam şampiyonu olurken bu ayda yüzde 3,70'lik oranla fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün ise çocuk pijaması olarak saptandı.

Fiyatı en fazla artan ürünler
Çarliston biber yüzde 87,87
Patlıcan yüzde 80,94
Ispanak yüzde 67,63
Sivri biber yüzde 63,84
Taze fasulye yüzde 53,31
Salatalık yüzde 44,31
Domates yüzde 38,75
Havuç yüzde 36,03
Kabak yüzde 28,41
Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler yüzde 23,31
Resmi evraklarla ilgili hizmetler yüzde 22,99
Mandalina yüzde 21,77
Patates yüzde 17,98
Kuru soğan yüzde 17,06
Rakı yüzde 9,23
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 8,90
Emar ücreti yüzde 7,50
Ameliyat ücreti yüzde 7,25
Diş çekme ücreti yüzde 6,45
Makarna yüzde 4,54

Fiyatı en fazla düşüş gösteren ürünler
Pijama (çocuk için) yüzde 3,70
Su faturası yüzde 5,02
Bebek tulumu yüzde 5,73
Pantolon (erkek için) yüzde 6,94
Bot (kadın için) yüzde 7,97
Gömlek (erkek için) yüzde 8,28
Doğalgaz yüzde 8,34
Pantolon (çocuk için) yüzde 9,71
Elektrik ücreti yüzde 10,00
Bot (çocuk için) yüzde 10,03
Sweatshirt (çocuk için) yüzde 10,77
Ceket (erkek için) yüzde 11,53
Kazak (çocuk için) yüzde 12,32
Erkek mont yüzde 12,72
Kazak (erkek için) yüzde 12,95
Kaban anorak tipi (çocuk için) yüzde 13,77
Elbise yüzde 14,76
Kazak (kadın için) yüzde 15,42
Hırka (kadın için) yüzde 17,37
Etek yüzde 18,02

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Anahtar Kelimeler:
zam şampiyonu Çarliston biber enflasyon

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