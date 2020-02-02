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Ocakta en fazla salatalık fiyatı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2020 12:10 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 41,99 ile yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık oldu.

Ocakta en fazla salatalık fiyatı arttı

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 89'unun perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ocak ayında gıda harcamaları, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık, yüzde 41,99 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 40,87 ile domates, yüzde 36,48 ile mandalina, yüzde 35,46 ile yeşil soğan, yüzde 28,45 ile kabak, yüzde 23,67 ile mahkeme ve avukatlık ücretleri oldu.

Geçen ay giyim harcamaları, kadın giyimi alt grubunda yer alan etek, yüzde 16,99 gerileme göstererek fiyatı en çok azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 15,36 ile kadın pardesüsü, yüzde 14,52 ile kadın kazağı, yüzde 13,92 ile kadın elbisesi, yüzde 13,80 ile çocuk ceketi ve yüzde 13,77 ile çocuk pantolonu oldu.

Ocakta, önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Değişim (yüzde) Mandalina 36,48 Yeşil Soğan 35,46 Soğan 17,89 Limon 14,95 Karnabahar 13,69 Portakal -6,06 Turp -2,35 Balık -2,32 Lahana -2,22 Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Salatalık 41,99 Domates 40,87 Kabak 28,45 Sivri Biber 19,13 İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler Mahkeme ve avukatlık ücretleri 23,67 Kapıcı Ücreti 15,01 Diş tedavi ücreti (Kamu+Özel) 14,63 Röntgen çekim ücreti (Kamu+Özel) 13,07 Laboratuvar tahlil ücreti (Kamu+Özel) 12,60 Doktor muayene ücreti (Kamu+Özel) 11,30 Şehirler arası otobüs bilet ücreti 11,24 Etek -16,99 Pardesü-kadın -15,36 Kazak-kadın -14,52 Elbise- kadın -13,92 Ceket-çocuk -13,80 Pantolon-çocuk -13,77 Bluz-kadın -13,40 Pantolon-erkek -13,35 Ceket-erkek -12,62 Yatak odası takımı -11,78 Fuel-oil -8,78 Benzin -4,53 Nohut -2,39

Kaynak: AA

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İTO, salatalık,

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