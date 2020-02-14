Ocakta satılan konut sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde ocakta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 43,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 55,8 artarak 113 bin 615 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 21 bin 251 konutla ilk sırada (yüzde 18,7) yer aldı. İstanbul'u 11 bin 989 konut satışıyla (yüzde 11,6) Ankara, 7 bin 212 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Hakkari, 11 konutla Ardahan ve 38 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 546,1 artarak 42 bin 237'ye çıktı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,2 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 7 bin 615 konut ve yüzde 18 payla ilk sırada yer aldı. ipotekli konut satışının en az olduğu iller ise 2'şer konut ile Hakkari ve Ardahan oldu.

Diğer konut satışları ocakta, yıllık bazda yüzde 7,5 artarak 71 bin 378 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 13 bin 636 konut satışı ve yüzde 19,1 ile ilk sırada yer aldı.