FİNANS
  4. Ödemeler dengesi (1)

Ödemeler dengesi (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Cari işlemler açığı, Kasım 2019'da 518 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti - 12 aylık cari işlemler hesabı 2 milyar 725 milyon dolar fazla verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Kasım 2019'da 518 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, 2018'in kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019'un aynı döneminde 518 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, 2018 yılının kasım ayında 412 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi kaleminin geçen yılın aynı ayında 1 milyar 111 milyon dolar açık vermesi, ayrıca hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 71 milyon dolar azalarak 1 milyar 601 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net gelirlerin 90 milyon dolar düşerek 129 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının kasım ayına göre 177 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 414 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 1 milyar 11 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Kasım 2019'da cari işlemler dengesinin 450 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

(Sürecek)

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