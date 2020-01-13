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  4. Ödemeler dengesi (2)

Ödemeler dengesi (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Merkez Bankası verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 50 milyon dolar net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 255 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 151 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili kasımda bankalar 8 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar dolar ve 600 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Aynı dönemde, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 214 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 616 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili kasımda genel hükümet 25 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 26 milyon dolarlık, diğer sektörler 22 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde ise kasımda 743 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Kasım 2019 Kasım 2019 Ocak-Kasım A- CARİ İŞLEMLER HESABI -25.632 -518 4.249 1.  İhracat 160.348 16.131 166.572 2.  İthalat 200.494 17.242 181.709    Mal Dengesi -40.146 -1.111 -15.137 3.  Hizmet Gelirleri 45.655 3.456 50.016 4.  Hizmet Giderleri 20.938 1.855 20.127    Mal ve Hizmet Dengesi -15.429 490 14.752 5.  Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.516 461 5.507 6.  Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 16.447 1.598 16.910    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -26.360 -647 3.349 7.  İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 728 129 900 B. SERMAYE HESABI 63 -1 21 C. FİNANS HESABI 2.250 -3.115 -1.906 8.  Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.279 237 2.557 9.  Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 11.820 473 7.579 10.  Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.312 -373 3.307 11.  Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.142 1.677 3.066 11.1.  Hisse Senetleri -1.051 255 317 11.2.  Borç Senetleri 2.193 1.422 2.749 12.  Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 12.622 1.025 10.225 12.1.  Merkez Bankası 0 0 0 12.2.  Genel Hükümet 6 0 2 12.3.  Bankalar 9.463 -168 5.540 12.4.  Diğer Sektörler 3.153 1.193 4.683 13.  Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.001 1.854 7.350 13.1.  Merkez Bankası 4.864 -3 542 13.2.  Genel Hükümet -773 25 -1.038 13.3.  Bankalar -10.086 736 -2.007 13.4.  Diğer Sektörler 8.996 1.096 9.853   Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -27.819 2.596 6.176 D. NET HATA VE NOKSAN 16.582 -1.853 687   GENEL DENGE 11.237 -743 -6.863 E. REZERV VARLIKLAR -11.237 743 6.863 14.  Resmi Rezervler -11.237 743 6.863 15.  Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0(Bitti)<br><div class="btnGoHomePage"><a href="https://www.mynet.com"><strong class="click-tracking" data-event-category="detailHomeButton" data-event-label="En Önemli Haberler Butonu" data-event-action="click">GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ</strong></a></div>
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Anahtar Kelimeler:
cari açık, Ödemeler Dengesi, TCMB,

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