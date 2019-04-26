Ödemiş patatesinin fiyatı düştü

Mazot, gübre, elektrik, ilaç ve tohum fiyatlarından oluşan girdi maliyetleri nedeniyle yapılan masrafın karşılanamayacağını kaydeden Dinlenmez, "Üretici geçen yıllardan zaten borçlu. Yaz patatesinin toprak altında 2,5 lira olması bekleniyor. 2,5 liradan aşağı olursa üretici bundan zarar eder. Bu bakımdan devlet büyüklerimizin girdi maliyetlerini düşürmesini ve üreticimize yapılan desteklemeyi biraz daha artırmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Patates üreticilerinden Mustafa Abacı, kış patatesinin yanı sıra Ödemiş'te yeni sezon ürün hasadı için de hazırlıkların başladığını belirterek, "Bu da fiyatların az da olsa düşmesine neden oldu; ancak fiyatların çok aşırı derecede düşmesi mümkün değil. Bunun nedeni ise ekimin az olması. Üreticinin daha çok üretime yönelebilmesi için devletimizin girdi fiyatlarında üreticiye destek olması, üretimin çoğalmasına neden olacak, bu da fiyatları düşürecektir" dedi. KAYNAK:DHA